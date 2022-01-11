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Одеські піротехніки вилучили та знищили понад 30 снарядів та боєприпасів часів Другої світової

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Одеські піротехніки вилучили та знищили понад 30 снарядів та боєприпасів часів Другої світової

Головне управління ДСНС України в Одеській області

Небезпечні знахідки знищили на полігоні.

Одеські піротехніки вилучили та знищили понад три десятки снарядів та боєприпасів часів Другої світової війни.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 11 січня.

Зазначається, що до надзвичайників зателефонували місцеві жителі з однієї з громад області, і повідомили, що під час земельних робіт на полі екскаватор відкопав кілька артснарядів. На місце прибула спеціальна група саперів, яка впродовж дня підняла з під землі 31 артилерійський снаряд та дві авіаційний бомби ФАБ 100.

Небезпечні знахідки обережно та вручну завантажили на спецавтівку та вивезли на полігон, де згодом знищили.

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Одеські піротехніки вилучили та знищили понад 30 снарядів та боєприпасів часів Другої світової

Одеські піротехніки вилучили та знищили понад 30 снарядів та боєприпасів часів Другої світової
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