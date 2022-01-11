Одеські піротехніки вилучили та знищили понад 30 снарядів та боєприпасів часів Другої світової

Небезпечні знахідки знищили на полігоні.
Одеські піротехніки вилучили та знищили понад три десятки снарядів та боєприпасів часів Другої світової війни.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 11 січня.
Зазначається, що до надзвичайників зателефонували місцеві жителі з однієї з громад області, і повідомили, що під час земельних робіт на полі екскаватор відкопав кілька артснарядів. На місце прибула спеціальна група саперів, яка впродовж дня підняла з під землі 31 артилерійський снаряд та дві авіаційний бомби ФАБ 100.
Небезпечні знахідки обережно та вручну завантажили на спецавтівку та вивезли на полігон, де згодом знищили.
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