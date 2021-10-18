Одеські школярі можуть повернутися до очного навчання: за яких умов дітям дозволять повернутися за парти

Учні молодшої школи в Одесі продовжать вчитися очно.
Школярі в Одесі зможуть вийти з "дистанційки" і повернутися за парти вже від 1 листопада. Але це можливо за умови, якщо у закладах освіти буде досягнуть 100% вакцинації від COVID-19 серед педагогів.
Про це заявила директорка департаменту освіти і науки Одеської міськради Олену Буйневіч.
"Саме через високу захворюваність у дітей і не такий легкий перебіг, як це було раніше, ми маємо розірвати ланцюг на декілька тижнів. У нас було чотири вихідних дні плюс цей тиждень дистанційне навчання. Після в нас канікули за планом тиждень і починаючи від 1 листопада ми плануємо продовжити навчання", – наголосила Олена Буйневич.
Станом на зараз, каже Буйневіч, в Одесі вакциновані від коронавірусу 91% вчителів.
"Ті школи, в яких не набереться 100% вакцинованого персоналу, будуть навчатися дистанційно", - пояснила вона.
Чиновниця наголосила, що ця умова не стосується учнів початкових класів, які продовжать працювати очно, як і дитячі садочки.
Крім того, Буйневіч анонсувала створення окремих класів для дітей, які після відновлення очного навчального процесу захочуть навчатися дистанційно.
Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контактцентру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Нагадаємо, попередньо в український школах осінні канікули були заплановані на один тиждень – від 25 до 31 жовтня. Але через погіршення епідситуації початок канікул змістили на 18 жовтня.
Раніше очільник МОЗ Віктор Ляшко пояснив, для чого відправляти школярів на канікули на тиждень раніше.