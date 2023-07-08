Одеський бізнесмен намагався підкупити співробітників СБУ: давав 90 тисяч євро

Фігурант корупційної схеми з експорту української агропродукції хотів “відкупитися” від слідчих.

В Одеській області керівник приватного підприємства пропонував 90 тисяч євро хабаря співробітникам української спецслужби, щоб вони припинили слідчі дії і не вилучали його майно у межах кримінального провадження, яке розслідує СБУ.

Про це в суботу, 8 липня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Співробітники спецслужби провели оперативну комбінацію та задокументували злочинні дії фігуранта. Під час обшуків за адресами його проживання та роботи у місті Рені виявили всю суму хабаря.

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“Зловмисником виявися місцевий бізнесмен, директор однієї з логістичних компаній. Він є фігурантом в іншому кримінальному провадженні СБУ, де розслідуються корупційні схеми на експорті української агропродукції”, - йдеться у повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили бізнесмену про нову підозру за ч. 3 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу - тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше співробітники СБУ викрили високопосадовця Одеської ОВА, який вкрав понад сім мільйонів гривень на будівництві селищних лікарень.

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