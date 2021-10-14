Одеський художній музей, який очолював Ройтбурд, отримав статус національного

Також президент доручив уряду опрацювати питання щодо проведення ремонтно-реставраційних робіт у будівлі музею.

Президент Володимир Зеленський надав статус національного комунальній установі "Одеський художній музей".

Також читайте У Мінкульті розповіли про мрію померлого художника Олександра Ройтбурда і пообіцяли реалізувати її

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

"Враховуючи загальнодержавне та міжнародне визнання результатів діяльності комунальної установи "Одеський художній музей" як провідного культурно-освітнього та науково-дослідного закладу зі збереження, вивчення та популяризації музейних колекцій, постановляю надати комунальній установі "Одеський художній музей" статус національного та надалі іменувати - комунальна установа "Одеський національний художній музей", - йдеться у документі.

Також президент доручив уряду опрацювати в установленому порядку питання щодо проведення ремонтно-реставраційних робіт на будівлі-пам'ятці національного значення, в якій розміщується комунальна установа "Одеський національний художній музей". А Одеській обласній державній адміністрації спільно з Одеською обласною радою доручено опрацювати питання щодо присвоєння комунальній установі імені Олександра Анатолійовича Ройтбурда, який очолював музей та помер у серпні цього року.

Нагадаємо, 8 серпня у віці 59 років помер відомий художник, депутат Одеської облради, директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд, який мріяв, щоб установа отримала статус національного музею. Символічно, що сьогодні, 14 жовтня, у день підписання указу, видатному художнику виповнилося б 60 років.

Історія великого митця: ким був художник Олександр Ройтбурд

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання