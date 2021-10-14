Одеський художній музей, який очолював Ройтбурд, отримав статус національного

Також президент доручив уряду опрацювати питання щодо проведення ремонтно-реставраційних робіт у будівлі музею.
Президент Володимир Зеленський надав статус національного комунальній установі "Одеський художній музей".
Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.
"Враховуючи загальнодержавне та міжнародне визнання результатів діяльності комунальної установи "Одеський художній музей" як провідного культурно-освітнього та науково-дослідного закладу зі збереження, вивчення та популяризації музейних колекцій, постановляю надати комунальній установі "Одеський художній музей" статус національного та надалі іменувати - комунальна установа "Одеський національний художній музей", - йдеться у документі.
Також президент доручив уряду опрацювати в установленому порядку питання щодо проведення ремонтно-реставраційних робіт на будівлі-пам'ятці національного значення, в якій розміщується комунальна установа "Одеський національний художній музей". А Одеській обласній державній адміністрації спільно з Одеською обласною радою доручено опрацювати питання щодо присвоєння комунальній установі імені Олександра Анатолійовича Ройтбурда, який очолював музей та помер у серпні цього року.
Нагадаємо, 8 серпня у віці 59 років помер відомий художник, депутат Одеської облради, директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд, який мріяв, щоб установа отримала статус національного музею. Символічно, що сьогодні, 14 жовтня, у день підписання указу, видатному художнику виповнилося б 60 років.