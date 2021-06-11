Одеський водій на швидкості зніс паркан і пролетів 20 метрів до низу схилом

Пасажирка авто потрапила до лікарні.

Полетів зі схилу в бік моря. В Одесі водій "БМВ" на повній швидкості перескочив бетонний парапет, зніс металевий паркан і полетів через кущі та дерева вниз.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

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Машина пролетіла зо два десятки метрів з гори, а потім загальмувала об берегоукріплювальну конструкцію.

Пасажирка авто потрапила до лікарні, водій дивом залишився неушкодженим. Утім, усе одно пішов до медзакладу: перевірятися на стан наркотичного або алкогольного сп'яніння.

У патрульній поліції кажуть, водій не помітив кінця вулиці та шлагбаума, який перекривав заїзд до сліпого завулка.

Новини України: в Одесі легковик на шаленій швидкості злетів із бетонного парапету просто у бік моря

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