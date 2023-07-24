Одеського військкома Борисова, який щомісяця отримував на 8 млн більше за свою зарплатню, затримано: що далі

Скандального колишнього керівника Одеського військомату Євгена Борисова затримано 24 липня. Щомісяця він отримував на 8 мільйонів більше за свою офіційну зарплатню посадовця. ДБР спільно з Генпрокуратурою затримали Борисова у Києві і вже на завтра призначено судове засідання з обрання запобіжного заходу.

Кореспондент ТСН Іван Петричак зібрав довідку про скандально відомого одеського військкома.

"В картатій футболці, і тримаючи руки за спиною – чоловік, схожий на колишнього Одеського воєнкома Євгена Борисова дає пояснення слідчим: чому не відповідав на дзвінки. Фактично – переховувався – наполягають працівники ДБР", – розповідає Іван Петричак.

За якими статтями підозрюють Борисова

На Борисова одягли наручники. Його підозрюють одразу за трьома статтями кримінального кодексу.

Перша – прогули. На початку грудня 2022 Борисов, що тоді відповідав за призов військовослужбовців у цілому регіоні – тижнями не з’являвся на службу. Разом з тим – мережею ширилась інформація, що із сім’єю – він, під час воєнного стану, відпочиває за кордоном. Місяць провів на узбережжях Іспанії, в Молдові, та на Сейшелах.

Виїхав він на відпочинок під приводом лікування, але за даними слідства – незаконно, звідки наступна стаття звинувачення – ухилення від службових обов’язків.

Ще одна стаття, що закидають Борисову – найбільш болюча для суспільства незаконне збагачення. На понад 188 мільйонів гривень – як згодом з’ясується.

У одному з розслідувань журналісти видання Українська правда повідомляли, що родина начальника одеського обласного військкомату Євгена Борисова за час повномасштабної війни придбала чимало закордонної нерухомості. Вілла на іспанському узбережжі вартістю 3 млн 950 тисяч євро – оформлена на матір Борисова – пенсіонерку. А ще офіс на дружину Борисова – 2 млн євро. У власності тещі Борисова за час повномасштабної війни з’явилися елітні кілька елітних японських і німецьких автівок.

"Майна на суму зовсім не співрозмірну офіційним доходам сім'ї. Кілька місяців тому стосовно Борисова в командуванні ЗСУ провели службову перевірку. Все через інформацію, що він нібито влаштував оборудки з продажу так званих "білих квиткіа" по 5 тисяч євро за кожен, а також крадіжок на забезпеченні військових. Але підстав для відсторонення службовця тоді не виявили. Звільнити від обовязків скандального військома – згодом особисто доручив президент. І анонсував масштабну перевірку військкоматів по всій країні", – пояснив кореспондент ТСН.

Що загрожує Борисову

ДБР проти Борисова порушили карне провадження, за справу взялося і Національне агентство з питань протидії корупції. Під час розслідування - відомство склало обґрунтований висновок, а імовірну суму хабарів одеського службовця назвали рекордною, що коли небуть виявляли, а саме 188 мільйонів гривень. Нині затриманий під вартою, вже завтра йому мають обирати запобіжний захід. Йому загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, за незаконне збагачення тепер можна потрапити до в'язниці - закон набрав чинності. Від 28 листопада, закон про відповідальність за незаконне збагачення набрав чинності.

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