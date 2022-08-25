Одеську область накрила пилова буря: Братчук пояснив, що це за рідкісне явище

Одеську область накрила пилова буря – це рідкісне метеорологічне явище. Хмару пилу занесло до України з інших територій нашої планети.

Про це розповів речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що пилова хмара накрила не лише Одещину, а й інші регіони України.

"Є така ситуація, вона ні чим не відрізняється від сусіднього Миколаєва. Кажуть, на тимчасово окупованій території Херсонщини теж такі природні прояви є, так само, як і в Києві. Наші екологи говорять, що нічого страшного немає. Звичайно, відбувається таке нетрадиційне, рідкісне явище, тим не менше, це – пил, який несе з відповідних територій нашої планети. Таке буває у природі", - сказав він.

Також Братчук зазначив, що у регіоні – спека, і це, можливо, також пов'язано із підвищеним рівнем концентрації пилу у повітрі.

"Тримаймося, дихати можна. Ви бачите, що я без маски у спеку на вулиці. Температура відповідно дуже підвищена. Можливо, це теж пов'язано з тим, що є такий смог над містом та регіоном, але нічого страшного немає", - сказав він.

Як розповів "Суспільному" ректор Одеського державного екологічного університету Сергій Степаненко, вже за декілька днів пил почне осідати і він сподівається, що найближчим часом його з поверхні змиє дощем.

"У нас зараз є північний повітряний потік, який несе повітря разом з піском з пустелі Середньої Азії. Вся Україна зараз покрита цією хмарою пилу. У нас буває винос цього пилу або з африканських пустель, з Сахари або, як у цьому випадку, з азійських", - сказав він.

У цей період експерт радить користуватися масками, аби захистити органи дихання від потрапляння пилу.

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