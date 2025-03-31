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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2159
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1 хв

Одеський школяр перехитрив росіянина, який намагався завербувати його через Telegram - фото

Російський вербувальник намагався завербувати школяра.

Автор публікації
Наталія Магдик Наталія Магдик
Одеський школяр викрив спробу вербування

Одеський школяр викрив спробу вербування / © Pexels

В Одесі російський вербувальник намагався завербувати школяра через Telegram, обіцяючи йому додатковий заробіток, але підліток не повірив і звернувся до органів правопорядку.

Про це розповів заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI у Telegram.

«Учню 9 класу написали невідомі та запропонували підпалювати транспортні засоби РТЦК, адміністративні будівлі та залишати на них графіті. Школяр зберіг листування і передав його інспектору Служби освітньої безпеки», — розповів він.

/ © t.me/spravdi

© t.me/spravdi

/ © t.me/spravdi

© t.me/spravdi

За інформацією Білошицького, росіяни спочатку пропонують дітям виконувати безневинні завдання, а вже після цього намагаються втягнути їх у незаконні дії, такі як підривна діяльність, за допомогою шантажу або фінансових обіцянок.

/ © t.me/spravdi

© t.me/spravdi

/ © t.me/spravdi

© t.me/spravdi

За словами представників центру, в разі отримання пропозиції про участь у злочинній діяльності, важливо звернутися до СБУ через «гарячу лінію» або чат-бот «Спали ФСБшника».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові у трамваях з’явились плакати з QR-кодами, що ведуть на телеграм-канали російської ФСБ, які закликають до диверсій. Коди були розміщені біля вхідних дверей та кабіни водія з написом: «Не сумнівайся, переходь і здійсни свої мрії».

Дата публікації
Кількість переглядів
2159
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