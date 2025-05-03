Одеський ТЦК прокоментував мобілізацію батька дівчинки, яку збила поліціянтка

ДТП у Татарбунарах / © фото з соцмереж

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В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували випадок щодо мобілізації нібито багатодітного чоловіка: одна з трьох дітей юридично перебуває під опікою іншого з батьків.

Про це повідомляє Одеський обласний ТЦК та СП у Facebook.

Зазначається, що 1 травня 2025 року представники Національної поліції доставили до 2-го відділу Білгород-Дністровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки громадянина, який згідно з чинними обліковими даними перебував у розшуку на підставі ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення — «Порушення військовозобов’язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і військову службу».

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Після уточнення військово-облікових даних громадянина направили на проходження військово-лікарської комісії. Під час проходження ВЛК він поскаржився на різке погіршення стану здоров’я, у зв’язку з чим викликали бригаду екстреної медичної допомоги. За результатами обстеження, громадянина за рішенням лікарів невідкладно госпіталізували.

У дописі наголошують, що під час перебування чоловіка у приміщенні РТЦК та СП не застосовувалося жодних заходів фізичного примусу чи інших дій, які могли б мати ознаки протиправності.

«Стосовно поширеної у медіа заяви про багатодітний статус громадянина у ТЦК зазначили, що згідно з чинним законодавством, підставою для відстрочки є утримання трьох або більше неповнолітніх дітей, що підтверджується офіційно оформленими документами», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на момент складання відповідного протоколу таких документів представлено не було. Додатково зазначили, що одна з трьох дітей юридично перебуває під опікою іншого з батьків, що унеможливлює застосування норми про багатодітність як підстави для відстрочки.

Також у ТЦК пояснили, що мобілізація не пов’язана з ДТП, інформацію щодо якого також повідомляли у медіа.

«Інформаційні повідомлення, що циркулюють у публічному просторі та стосуються дорожньо-транспортної пригоди, яка, за твердженнями окремих осіб, сталася напередодні за участі представниці правоохоронних органів, жодним чином не корелюють із діяльністю органів ТЦК та СП», — повідомили в ТЦК.

Також додали, що територіальні центри комплектування не уповноважені на процесуальне реагування чи слідчі дії у справах про ДТП — ці питання належать до компетенції Національної поліції та органів прокуратури.

Нагадаємо, на Одещині поліціянтка збила семирічну дівчинку, а батька відвезли до ТЦК. Дружина чоловіка розповіла шокувальні подробиці скандалу.