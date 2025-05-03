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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Одеський ТЦК прокоментував мобілізацію батька дівчинки, яку збила поліціянтка

Під час проходження ВЛК чоловік поскаржився на різке погіршення стану здоров’я, йому викликали швидку і, за результатами обстеження, невідкладно госпіталізували.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
ДТП у Татарбунарах

ДТП у Татарбунарах / © фото з соцмереж

В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували випадок щодо мобілізації нібито багатодітного чоловіка: одна з трьох дітей юридично перебуває під опікою іншого з батьків.

Про це повідомляє Одеський обласний ТЦК та СП у Facebook.

Зазначається, що 1 травня 2025 року представники Національної поліції доставили до 2-го відділу Білгород-Дністровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки громадянина, який згідно з чинними обліковими даними перебував у розшуку на підставі ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення — «Порушення військовозобов’язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і військову службу».

Після уточнення військово-облікових даних громадянина направили на проходження військово-лікарської комісії. Під час проходження ВЛК він поскаржився на різке погіршення стану здоров’я, у зв’язку з чим викликали бригаду екстреної медичної допомоги. За результатами обстеження, громадянина за рішенням лікарів невідкладно госпіталізували.

У дописі наголошують, що під час перебування чоловіка у приміщенні РТЦК та СП не застосовувалося жодних заходів фізичного примусу чи інших дій, які могли б мати ознаки протиправності.

«Стосовно поширеної у медіа заяви про багатодітний статус громадянина у ТЦК зазначили, що згідно з чинним законодавством, підставою для відстрочки є утримання трьох або більше неповнолітніх дітей, що підтверджується офіційно оформленими документами», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на момент складання відповідного протоколу таких документів представлено не було. Додатково зазначили, що одна з трьох дітей юридично перебуває під опікою іншого з батьків, що унеможливлює застосування норми про багатодітність як підстави для відстрочки.

Також у ТЦК пояснили, що мобілізація не пов’язана з ДТП, інформацію щодо якого також повідомляли у медіа.

«Інформаційні повідомлення, що циркулюють у публічному просторі та стосуються дорожньо-транспортної пригоди, яка, за твердженнями окремих осіб, сталася напередодні за участі представниці правоохоронних органів, жодним чином не корелюють із діяльністю органів ТЦК та СП», — повідомили в ТЦК.

Також додали, що територіальні центри комплектування не уповноважені на процесуальне реагування чи слідчі дії у справах про ДТП — ці питання належать до компетенції Національної поліції та органів прокуратури.

Нагадаємо, на Одещині поліціянтка збила семирічну дівчинку, а батька відвезли до ТЦК. Дружина чоловіка розповіла шокувальні подробиці скандалу.

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