Одесу атакують десятки дронів: у місті лунають вибухи

Місто перебуває під масованою атакою ворожих безпілотників.

Ігор Бережанський
БпЛА атакують Одесу

Російські загарбники в ніч проти 6 квітня масовано атакують Одесу ударними безпілотниками.

Про це йдеться у повідомленні місцевих телеграм-каналів.

Повідомляється, що в місті пролунала серія вибухів після другої години ночі під час атаки ворожих БпЛА.

Раніше повітряні сили повідомляли про кілька груп уданих БпЛА, які рухалися у напрямку міста.

За даними моніторингових каналів, місто кількома групами атакує понад 30 ворожих безпілотників.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 5 квітня атакували Одесу, внаслідок чого загорілися автівки та балкон житлового будинку.

Ми раніше інформували, що в Одесі вдень пролунав вибух після оголошення ракетної небезпеки.

