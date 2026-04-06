Одесу атакують десятки дронів: у місті лунають вибухи
Місто перебуває під масованою атакою ворожих безпілотників.
Російські загарбники в ніч проти 6 квітня масовано атакують Одесу ударними безпілотниками.
Про це йдеться у повідомленні місцевих телеграм-каналів.
Повідомляється, що в місті пролунала серія вибухів після другої години ночі під час атаки ворожих БпЛА.
Раніше повітряні сили повідомляли про кілька груп уданих БпЛА, які рухалися у напрямку міста.
За даними моніторингових каналів, місто кількома групами атакує понад 30 ворожих безпілотників.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 5 квітня атакували Одесу, внаслідок чого загорілися автівки та балкон житлового будинку.
Ми раніше інформували, що в Одесі вдень пролунав вибух після оголошення ракетної небезпеки.