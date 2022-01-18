Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Одесу накриє потужний циклон "Ханнелор": коли очікувати пік негоди

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Одесу накриє потужний циклон "Ханнелор": коли очікувати пік негоди

pixabay.com

Синоптики прогнозують сильний вітер та зниження температури.

Сьогодні, 18 січня, погода в Одесі буде під впливом циклону. Очікується штормовий вітер та мороз.

Про це пише місцеве видання 048.ua.

Потужний циклон “Ханнелор” принесе до Одеси сильний штормовий вітер. Шквальні пориви досягатимуть 19-30 метрів за секунду. Що відповідає помаранчевому (другому) рівню небезпеки. 

Пік негоди очікується в обід. Крім того, в Одесі посилиться мороз. За добу температура повітря опуститься одразу на 4 градуси за Цельсієм. Весь день у місті буде сонячно. Можливі невеликі опади у вигляді мокрого снігу.

На узбережжі моря хвилі піднімуться до 1,5 метра заввишки. 

Польща, Латвія та Канада потерпають від завірюхи – є постраждалі | Новини світу

Польща, Латвія та Канада потерпають від завірюхи – є постраждалі | Новини світу

Раніше стало відомо, що від понеділка буревій знову посилиться до 50 кілометрів на годину. До того ж, синоптики обіцяють потужні снігопади.

Читайте також: 

Наступна публікація