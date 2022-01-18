Одесу накриє потужний циклон "Ханнелор": коли очікувати пік негоди

Синоптики прогнозують сильний вітер та зниження температури.

Сьогодні, 18 січня, погода в Одесі буде під впливом циклону. Очікується штормовий вітер та мороз.

Про це пише місцеве видання 048.ua.

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Потужний циклон “Ханнелор” принесе до Одеси сильний штормовий вітер. Шквальні пориви досягатимуть 19-30 метрів за секунду. Що відповідає помаранчевому (другому) рівню небезпеки.

Пік негоди очікується в обід. Крім того, в Одесі посилиться мороз. За добу температура повітря опуститься одразу на 4 градуси за Цельсієм. Весь день у місті буде сонячно. Можливі невеликі опади у вигляді мокрого снігу.

На узбережжі моря хвилі піднімуться до 1,5 метра заввишки.

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Раніше стало відомо, що від понеділка буревій знову посилиться до 50 кілометрів на годину. До того ж, синоптики обіцяють потужні снігопади.

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