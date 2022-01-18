Одесу накриє потужний циклон "Ханнелор": коли очікувати пік негоди

Синоптики прогнозують сильний вітер та зниження температури.
Сьогодні, 18 січня, погода в Одесі буде під впливом циклону. Очікується штормовий вітер та мороз.
Про це пише місцеве видання 048.ua.
Потужний циклон “Ханнелор” принесе до Одеси сильний штормовий вітер. Шквальні пориви досягатимуть 19-30 метрів за секунду. Що відповідає помаранчевому (другому) рівню небезпеки.
Пік негоди очікується в обід. Крім того, в Одесі посилиться мороз. За добу температура повітря опуститься одразу на 4 градуси за Цельсієм. Весь день у місті буде сонячно. Можливі невеликі опади у вигляді мокрого снігу.
На узбережжі моря хвилі піднімуться до 1,5 метра заввишки.
Раніше стало відомо, що від понеділка буревій знову посилиться до 50 кілометрів на годину. До того ж, синоптики обіцяють потужні снігопади.
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