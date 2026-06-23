ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
195
Час на прочитання
2 хв

Одесу заполонило нашестя гігантських комах: чи справді це сарана (відео)

Соціальні мережі Одеси вибухнули відео з величезними комахами, що окупували парки та тротуари міста.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Коментарі
Сірі коники в Одесі

Сірі коники в Одесі / © скриншот з відео

Одесу заполонили тисячі великих комах, які налякали містян своєю схожістю із сараною. Експерти заспокоюють: це не шкідники, а сірі коники, які просто збилися зі шляху через нічне освітлення.

Про це розповів орнітолог Сергій Курочкін, повідомляє «Телеграф».

Великі комахи в Одесі — що це за вид

Соцмережами ширяться відео з масовим скупченням комах в Одеса. Вони буквально вкрили вулиці, тротуари та міські алеї. Особливо багато великих комах помітили в парку Парк Шевченка.

Спершу містяни припустили, що це сарана. Втім Курочкін пояснив: йдеться про сірих коників — хижаків, які живляться дрібними комахами, гусеницями та попелицею, допомагаючи зменшувати кількість рослинних шкідників. До того ж самі коники є важливою частиною раціону птахів.

За словами орнітолога, збільшення популяції сірих коників пов’язане з м’якою зимою, а також теплою та вологою весною. Коли на певній території їх стає забагато, формується так звана макроптерна (довгокрила) форма — комахи відрощують потужні крила й вирушають шукати нові місця для життя.

Під час нічних перельотів коники орієнтуються за місяцем і зорями. Проте в цьому разі їх дезорієнтувало штучне освітлення Одеси, яке й привабило комах до міста.

Чи можуть сірі коники кусати людей?

Сірі коники не становлять загрози для людей і самі не нападають. Але якщо взяти комаху до рук, вона може оборонятися — вщипнути або вкусити своїми сильними щелепами. Такий укус не є отруйним і не становить небезпеки.

Як відрізнити сірого коника від сарани?

Коник — це переважно нічний хижак, який полює на дрібних комах і приносить користь екосистемі. Сарана ж є денним травоїдним шкідником, що збирається у великі зграї та здатна знищувати посіви.

Основні відмінності:

  • у коника дуже довгі вуса, часто довші за тіло, які допомагають йому орієнтуватися; у сарани вуса короткі;

  • коник має розвинені задні лапи для стрибків і сильні передні кінцівки для захоплення здобичі; у сарани передні лапки значно слабші й виконують опорну функцію;

  • голова коника більш рухлива, з гострими хижими щелепами та коротким масивним черевцем; у сарани голова менш рухлива, пристосована до пережовування рослин, а черевце довше й витягнуте.

До слова, через подовження теплого сезону в Україні очікується навала комарів, оскільки комахи встигають дати більше поколінь. За словами ентомолога Віктора Шпарика, теплий період для них може збільшитися на місяць і більше. Найперше зі сплеском чисельності зіткнуться південні області — Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька — та центральні регіони України, де є водойми.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
195
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie