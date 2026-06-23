Одесу заполонило нашестя гігантських комах: чи справді це сарана (відео)

Сірі коники в Одесі / © скриншот з відео

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Одесу заполонили тисячі великих комах, які налякали містян своєю схожістю із сараною. Експерти заспокоюють: це не шкідники, а сірі коники, які просто збилися зі шляху через нічне освітлення.

Про це розповів орнітолог Сергій Курочкін, повідомляє «Телеграф».

Великі комахи в Одесі — що це за вид

Соцмережами ширяться відео з масовим скупченням комах в Одеса. Вони буквально вкрили вулиці, тротуари та міські алеї. Особливо багато великих комах помітили в парку Парк Шевченка.

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Спершу містяни припустили, що це сарана. Втім Курочкін пояснив: йдеться про сірих коників — хижаків, які живляться дрібними комахами, гусеницями та попелицею, допомагаючи зменшувати кількість рослинних шкідників. До того ж самі коники є важливою частиною раціону птахів.

За словами орнітолога, збільшення популяції сірих коників пов’язане з м’якою зимою, а також теплою та вологою весною. Коли на певній території їх стає забагато, формується так звана макроптерна (довгокрила) форма — комахи відрощують потужні крила й вирушають шукати нові місця для життя.

Під час нічних перельотів коники орієнтуються за місяцем і зорями. Проте в цьому разі їх дезорієнтувало штучне освітлення Одеси, яке й привабило комах до міста.

Чи можуть сірі коники кусати людей?

Сірі коники не становлять загрози для людей і самі не нападають. Але якщо взяти комаху до рук, вона може оборонятися — вщипнути або вкусити своїми сильними щелепами. Такий укус не є отруйним і не становить небезпеки.

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Як відрізнити сірого коника від сарани?

Коник — це переважно нічний хижак, який полює на дрібних комах і приносить користь екосистемі. Сарана ж є денним травоїдним шкідником, що збирається у великі зграї та здатна знищувати посіви.

Основні відмінності:

у коника дуже довгі вуса, часто довші за тіло, які допомагають йому орієнтуватися; у сарани вуса короткі;

коник має розвинені задні лапи для стрибків і сильні передні кінцівки для захоплення здобичі; у сарани передні лапки значно слабші й виконують опорну функцію;

голова коника більш рухлива, з гострими хижими щелепами та коротким масивним черевцем; у сарани голова менш рухлива, пристосована до пережовування рослин, а черевце довше й витягнуте.

Дата публікації 09:57, 23.06.26 Кількість переглядів 8 Навалу сірих коників в Одесі зняли на відео

До слова, через подовження теплого сезону в Україні очікується навала комарів, оскільки комахи встигають дати більше поколінь. За словами ентомолога Віктора Шпарика, теплий період для них може збільшитися на місяць і більше. Найперше зі сплеском чисельності зіткнуться південні області — Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька — та центральні регіони України, де є водойми.

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