Укрaїнa
756
1 хв

Одесу знову затопило: що зараз відбувається в місті

В Одеській області підвищився рівень води, влада залучила 225 співробітників та 42 одиниці техніки для ліквідації наслідків.

Дар'я Щербак
Дощ

Дощ / © unsplash.com

У суботу, 4 жовтня, в Одесі через значні опади було зафіксовано критичне підвищення рівня води. Найбільше постраждали Київський та Пересипський райони Одеси, де фіксуються значні підтоплення.

Про це повідомили в Одеській ОДА.

Міська влада Одеси повідомила про посилену роботу комунальних служб. Наразі тривають термінові роботи з очищення дощоприймачів та рукавів.

На локаціях можливих підтоплень працюють чергові бригади. За даними мерії, до ліквідації наслідків негоди залучено 225 співробітників та 42 одиниці спеціалізованої техніки.

Через складну погодну ситуацію та ризики для пересування, місцевих мешканців закликають уникати пересування підтопленими ділянками та слідкувати виключно за офіційними повідомленнями.

Для зручності та забезпечення безпеки громадян в Одесі та області продовжують працювати пункти незламності. Там можна не лише зігрітися, а й отримати необхідну допомогу, а також підзарядити телефони. В ОДА нагадали, що актуальні адреси доступні в застосунку «Дія».

Нагадаємо, у вівторок, 30 вересня, в Одесі випала рекордна кількість опадів, що більш ніж удвічі перевищує місячну норму. За добу випало 94 мм опадів, що становить 224% місячної норми.

Причиною цього був не лише локальний циклон, а й кліматичні зміни, які посилюють інтенсивність дощів у регіоні.

Нагадаємо, жертвами негоди в Одесі стало 10 людей. Напередодні, 2 жовтня, рятувальники закінчили пошукові роботи.

