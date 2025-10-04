Одесу знову затопило: що зараз відбувається в місті

Дощ / © unsplash.com

Реклама

У суботу, 4 жовтня, в Одесі через значні опади було зафіксовано критичне підвищення рівня води. Найбільше постраждали Київський та Пересипський райони Одеси, де фіксуються значні підтоплення.

Про це повідомили в Одеській ОДА.

Міська влада Одеси повідомила про посилену роботу комунальних служб. Наразі тривають термінові роботи з очищення дощоприймачів та рукавів.

Реклама

На локаціях можливих підтоплень працюють чергові бригади. За даними мерії, до ліквідації наслідків негоди залучено 225 співробітників та 42 одиниці спеціалізованої техніки.

Через складну погодну ситуацію та ризики для пересування, місцевих мешканців закликають уникати пересування підтопленими ділянками та слідкувати виключно за офіційними повідомленнями.

Для зручності та забезпечення безпеки громадян в Одесі та області продовжують працювати пункти незламності. Там можна не лише зігрітися, а й отримати необхідну допомогу, а також підзарядити телефони. В ОДА нагадали, що актуальні адреси доступні в застосунку «Дія».

Дата публікації 18:26, 04.10.25 Кількість переглядів 16 Сильний дощ в Одесі: як влада рятує мешканців від підтоплень

Нагадаємо, у вівторок, 30 вересня, в Одесі випала рекордна кількість опадів, що більш ніж удвічі перевищує місячну норму. За добу випало 94 мм опадів, що становить 224% місячної норми.

Реклама

Причиною цього був не лише локальний циклон, а й кліматичні зміни, які посилюють інтенсивність дощів у регіоні.

Нагадаємо, жертвами негоди в Одесі стало 10 людей. Напередодні, 2 жовтня, рятувальники закінчили пошукові роботи.