Одесит отримав 5 років увʼязнення через ролик у TikTok: що він опублікував

В Одесі суд визнав винним 37-річного чоловіка, який публікував у TikTok відео з позиціями українських військових. За рішенням суду, він проведе 5 років за ґратами.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, тіктокер був засуджений за несанкціоноване поширення інформації про розташування Збройних Сил України та незаконне зберігання боєприпасів (ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 263 КК України).

Слідство встановило, що у листопаді 2023 року чоловік, перебуваючи в Одесі, зняв та оприлюднив у TikTok кадри бойової роботи українських військових під час відбиття масованої ракетної атаки. Відео дозволяло визначити точне розташування вогневих позицій ЗСУ, чим створювало загрозу безпеці військових і цивільних.

Під час обшуку його житла правоохоронці вилучили незаконно придбані набої різного калібру.

У суді чоловік своєї провини не визнав, однак докази, зібрані Службою безпеки України в Одеській області, підтвердили його причетність до злочину.

В умовах воєнного стану поширення фото чи відео з позиціями українських військ — карається позбавленням волі, адже така інформація може бути використана ворогом для коригування ударів.

Нагадаємо, днями приморський районний суд Одеси оголосив вирок жінці, яка через власний TikTok-акаунт поширювала матеріали, що, за висновками слідства, могли завдати шкоди обороноздатності України. Суд визнав її винною у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил під час воєнного стану.