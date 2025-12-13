ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
185
Одесит втратив половину сім’ї після російського удару і знову став жертвою обстрілу

У дописах в соцмережі опубліковано відео, на якому видно масштаби наслідків російського терористичного удару. 

Сім'я Сергія Гайдаржи

Сім'я Сергія Гайдаржи / © Instagram Софії Сідак

Одесит Сергій Гайдаржи, який втратив дружину та 4-місячного сина під час російського удару у березні 2024 року, знову став жертвою ворожого обстрілу.

Про це повідомила в Instagram родичка постраждалого чоловіка Софія Сідак.

«Дуже потрібні ваші молитви. Сильно бомблять. У Сергія, який втратив дружину і сина, зараз горить будинок. Усі живі», — написала вона

Цю інформацію також підтвердив депутат Одеської обласної ради Веніамін Унгурян у своєму дописі на Facebook.

«Думаю, всі пам’ятають Сергія Гайдаржі, який втратив дружину та сина 2 роки тому. (Під час прильоту російського шахеда, обвалився будинок на селищі Котовського де загинула його родина). Сьогодні він вдруге втратив свій будинок під час обстрілу», — написав він.

У дописах в соцмережі опубліковано відео, на якому видно масштаби наслідків російського терористичного удару — у будинку майже повністю знищено дах, вибиті вікна, а на стінах видно значні тріщини. На місці працюють рятувальники.

Тепер будинок, де жив чоловік із трирічною донькою Лізою, практично повністю зруйнований.

Нагадаємо, в березні 2024 року внаслідок удару російського дрона по багатоповерхівці в Одесі загинули Анна Гайдаржи та її чотиримісячний син Тимофій. Її чоловік Сергій та старша донька Ліза вижили.

