- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 185
- Час на прочитання
- 1 хв
Одесит втратив половину сім’ї після російського удару і знову став жертвою обстрілу
У дописах в соцмережі опубліковано відео, на якому видно масштаби наслідків російського терористичного удару.
Одесит Сергій Гайдаржи, який втратив дружину та 4-місячного сина під час російського удару у березні 2024 року, знову став жертвою ворожого обстрілу.
Про це повідомила в Instagram родичка постраждалого чоловіка Софія Сідак.
«Дуже потрібні ваші молитви. Сильно бомблять. У Сергія, який втратив дружину і сина, зараз горить будинок. Усі живі», — написала вона
Цю інформацію також підтвердив депутат Одеської обласної ради Веніамін Унгурян у своєму дописі на Facebook.
«Думаю, всі пам’ятають Сергія Гайдаржі, який втратив дружину та сина 2 роки тому. (Під час прильоту російського шахеда, обвалився будинок на селищі Котовського де загинула його родина). Сьогодні він вдруге втратив свій будинок під час обстрілу», — написав він.
У дописах в соцмережі опубліковано відео, на якому видно масштаби наслідків російського терористичного удару — у будинку майже повністю знищено дах, вибиті вікна, а на стінах видно значні тріщини. На місці працюють рятувальники.
Тепер будинок, де жив чоловік із трирічною донькою Лізою, практично повністю зруйнований.
Нагадаємо, в березні 2024 року внаслідок удару російського дрона по багатоповерхівці в Одесі загинули Анна Гайдаржи та її чотиримісячний син Тимофій. Її чоловік Сергій та старша донька Ліза вижили.