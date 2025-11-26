- Дата публікації
Одеситу заборонили сідати за кермо до 2059 року: що він накоїв
Окрім заборони керувати транспортними засобами понад 33 роки, водія оштрафували на 51 тисячу гривень.
Мешканцеві Одеси суд заборонив керувати автомобілем до 2059 року після того, як його тричі затримували патрульні поліцейські за водіння в стані наркотичного сп’яніння.
Про таке рішення Приморського районного суду Одеси повідомило місцеве видання «Думська».
Під час судового слухання з’ясувалося, що чоловік у серпні цього року попався поліцейським, коли перебував за кермом «під кайфом».
Патрульні одразу помітили у водія ознаки наркотичного сп’яніння: звужені зіниці, що не реагують на світло, тремор рук, блідість. Незважаючи на явні підозрілі ознаки, він відмовився проходити медобстеження.
Як виявилося, він не вперше сідав за кермо в такому стані. За аналогічне правопорушення його затримували ще двічі — у червні цього ж року.
«Відповідно до ч. 3 ст. 30 КУпАП, якщо особа, позбавлена права керування, до закінчення строку цього стягнення вчиняє нове правопорушення, передбачене статтею 130, невідбута частина попереднього стягнення приєднується до нового», — ідеться в рішенні суду.
Виходячи з цього, суддя заборонив одеситу керувати транспортними засобами 33 роки 4 місяці і 20 днів.
Окрім того, його оштрафували на 51 000 грн.
Юридичний експерт Олександр Іванов зазначив, що таке покарання для водія є рекордом, принаймні для Одеської області.
Нагадаємо, на Вінниччині 27-річний водій встановив шокувальний рекорд за кількістю штрафів за порушення правил дорожнього року.