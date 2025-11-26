Одеситу заборонили сідати за кермо до 2059 року: що він накоїв

Водій в Одесі встановив антирекорд. Ілюстративне зображення / © Pixabay

Мешканцеві Одеси суд заборонив керувати автомобілем до 2059 року після того, як його тричі затримували патрульні поліцейські за водіння в стані наркотичного сп’яніння.

Про таке рішення Приморського районного суду Одеси повідомило місцеве видання «Думська».

Під час судового слухання з’ясувалося, що чоловік у серпні цього року попався поліцейським, коли перебував за кермом «під кайфом».

Патрульні одразу помітили у водія ознаки наркотичного сп’яніння: звужені зіниці, що не реагують на світло, тремор рук, блідість. Незважаючи на явні підозрілі ознаки, він відмовився проходити медобстеження.

Як виявилося, він не вперше сідав за кермо в такому стані. За аналогічне правопорушення його затримували ще двічі — у червні цього ж року.

«Відповідно до ч. 3 ст. 30 КУпАП, якщо особа, позбавлена права керування, до закінчення строку цього стягнення вчиняє нове правопорушення, передбачене статтею 130, невідбута частина попереднього стягнення приєднується до нового», — ідеться в рішенні суду.

Виходячи з цього, суддя заборонив одеситу керувати транспортними засобами 33 роки 4 місяці і 20 днів.

Окрім того, його оштрафували на 51 000 грн.

Юридичний експерт Олександр Іванов зазначив, що таке покарання для водія є рекордом, принаймні для Одеської області.

Нагадаємо, на Вінниччині 27-річний водій встановив шокувальний рекорд за кількістю штрафів за порушення правил дорожнього року.