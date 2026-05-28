Одягайтесь тепліше: до України сунуть ще сильніше похолодання та негода
У нічні години взагалі буде холодно, +4+11 градусів, тому вранці треба одягатися тепліше.
До України йде ще сильніше похолодання та негода.
Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко у Facebook та розповіла, коли ж чекати на потепління.
Погода в Україні
Температура повітря протягом дня очікується в межах +13+17 градусів, на Закарпатті та на півдні України до +17+20 градусів.
У нічні години взагалі буде холодно, +4+11 градусів, тому вранці одягайтеся тепліше.
Завтра, 29 травня, дощі ймовірні практично в усіх областях України.
Північно-західний вітер ще втримається рвучким, до сильного.
Погода у Києві
У Києві у п’ятницю, 29 травня, за даними синоптикині, очікується часом дощ, рвучкий вітер північно-західного напрямку, вдень буде свіжувато, близько +15 градусів.
«Потепління в Україні відновиться з початком червня», — резюмувала Наталка Діденко.
Нагадаємо, кліматологи прогнозують, що цей рік може увійти до числа найспекотніших в історії спостережень.