Один брат вибіг з будинку, інший не зміг: на Закарпатті чоловік згорів живцем у власному помешканні

Полум'я охопило ліжко, на якому спав загиблий.
Сьогодні, 2 листопада, у житловому будинку на вул. Садовій у с. Ворочово Ужгородського району, що на Закарпатті, вніслідок пожежі загинув чоловік. Повідомленні про займання рятувальники отримали о 02:16 год.
Про це повідомила пресслужба ДСНС області.
"У помешканні жили двоє братів. Один із них відчув запах диму, пішов на кухню, де спав інший, і побачив охоплене полум’ям ліжко. Він одразу ж вибіг із задимленого приміщення та зателефонував за номером 101", - йдеться у повідомленні.
На місце події прибули вогнеборці. О 02:38 їм вдалося локалізувати загорання та ще за декілька хвилин, о 02:42, остаточно його ліквідувати. На згарищі бійці ДСНС виявили тіло 55-річного господаря.
Наразі правоохоронні органи встановлюють причину виникнення пожежі. Сума завданих збитків з’ясовується, оскільки вогонь знищив ліжко та домашнє майно на площі 2 кв.м.
Читайте також:
- Тіло дитини знайшли під завалами: на Закарпатті в пожежі загинули жінка та її 4-річний онук
- Народились в один день і померли разом: стало відомо, хто загинув у пожежі в Дніпрі
- У Харкові брат доглядальниці замовив вбивство чоловіка, щоб заволодіти його квартирою