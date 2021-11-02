Один брат вибіг з будинку, інший не зміг: на Закарпатті чоловік згорів живцем у власному помешканні

Один брат вибіг з будинку, інший не зміг: на Закарпатті чоловік згорів живцем у власному помешканні

Полум'я охопило ліжко, на якому спав загиблий.

Сьогодні, 2 листопада, у житловому будинку на вул. Садовій у с. Ворочово Ужгородського району, що на Закарпатті, вніслідок пожежі загинув чоловік. Повідомленні про займання рятувальники отримали о 02:16 год.

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Про це повідомила пресслужба ДСНС області.

"У помешканні жили двоє братів. Один із них відчув запах диму, пішов на кухню, де спав інший, і побачив охоплене полум’ям ліжко. Він одразу ж вибіг із задимленого приміщення та зателефонував за номером 101", - йдеться у повідомленні.

На місце події прибули вогнеборці. О 02:38 їм вдалося локалізувати загорання та ще за декілька хвилин, о 02:42, остаточно його ліквідувати. На згарищі бійці ДСНС виявили тіло 55-річного господаря.

Наразі правоохоронні органи встановлюють причину виникнення пожежі. Сума завданих збитків з’ясовується, оскільки вогонь знищив ліжко та домашнє майно на площі 2 кв.м.

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