Один чоловік помер: як українці попри спеку і черги намагались встигнути завезти авто з Польщі

Один чоловік помер: як українці попри спеку і черги намагались встигнути завезти авто з Польщі

Українці стояли у чергах, адже до кінця червня могли привезти авто з-за кордону без сплати мита.

На західному кордоні України вишикувалися багатокілометрові черги охочих завезти авто. Водії поспішали завезти автівки на Батьківщину до скасування від 1 липня нульової ставки розмитнення.

Через сильну спеку автівки стають "немов печі", а люди не мали де сховатися, і були змушені чекати в машинах по кілька діб. Навіть зафіксований трагічний випадок.

Про це пише Gazeta Wyborcza.

73-річний Іван з Івано-Франківська, який стоїть у черзі на польському кордоні розповідає журналістам, що напередодні переніс сонячний удар.

"Вчора у мене стався удар, тому що я п’ять днів стояв на цій температурі. Мені дали таблетки, сьогодні вже краще. Чекати страшенно важко. Вода у нас є, п’ємо весь час, але найстрашніше – сонце", – каже Іван.

Спека бере своє. Минулого тижня 67-річний чоловік помер у черзі.

"Така подія сталася 24 червня. Розслідування веде обласна прокуратура в Любачеві", – підтверджує Моніка Томчишин-Пахолек з повітової комендатури поліції в Любачеві. Українська сторона не виключає, що причиною загибелі могла стати спека.

Крім спеки, люди скаржать на недосип.

"Спати в таких умовах неможливо. Люди не сплять дві доби", – зазначають українці.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський підписав закон про повернення мита та оподаткування ПДВ на розмитнення авто та імпортні товари.

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