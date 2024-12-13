Один із найбільш масштабних ударів по енергетиці: Зеленський відреагував на вранішню атаку

Зранку 13 грудня армія РФ здійснила один із найбільш масштабних ударів по українській енергетиці. Попередньо, росіяни випустили 93 ракети, зокрема калібри і балістику.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"За попередніми звітами, було 93 ракети. Зокрема, була й щонайменше одна північнокорейська ракета. Вдалося збити 81 ракету, з них 11 крилатих ракет збито завдяки нашим F-16. Також росіяни задіяли в цій атаці майже 200 безпілотників. Один із найбільш масштабних ударів по нашій енергетиці", - наголосив глава держави.

Зеленський наголосив, що такими діями проявляється "бажання" диктатора РФ і до нібито перемовин, і до так званого мирного плану.

"Він не обмежений ані в далекобійності, ані в купівлі необхідних компонентів для виробництва ракет. Нафта дає Путіну достатньо грошей, щоб вірити в безкарність. Потрібна сильна реакція світу: на масований удар – масова реакція. Тільки так зупиняється терор", - заявив президент.

За його словами, Україна потребує засобів, аби збивати російські ракети і "доводити, що терор не досягне мети". Також Зеленський зауважив на тому, що потрібно посилювати санкції проти Кремля, "щоб реально впливати на російське виробництво ракет"

"Балачки Путіна не зупиняють – потрібна сила, яка приведе до миру. Сила, яка не боятиметься своєї можливості зупиняти зло. Світ може зупинити це божевілля, і для цього перш за все треба зупинити божевілля в Москві, яке вже 20+ років віддає накази на терор", - додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, вночі армія РФ запустила безпілотники, а зранку потужно атакувала ракетами Україну. Зокрема, ворог запустив "Кинджали".

Стало відомо, що російська армія завдала ударів по об'єктах енергетики. Зокрема, пошкоджено ТЕС.

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