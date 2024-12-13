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Один із найбільш масштабних ударів по енергетиці: Зеленський відреагував на вранішню атаку

Один із найбільш масштабних ударів по енергетиці: Зеленський відреагував на вранішню атаку

Володимир Зеленський. / Фото: Associated Press

Зокрема, президент наголошує на посиленні санкцій проти Москви.

Зранку 13 грудня армія РФ здійснила один із найбільш масштабних ударів по українській енергетиці. Попередньо, росіяни випустили 93 ракети, зокрема калібри і балістику. 

Про це заявив президент України Володимир Зеленський. 

"За попередніми звітами, було 93 ракети. Зокрема, була й щонайменше одна північнокорейська ракета. Вдалося збити 81 ракету, з них 11 крилатих ракет збито завдяки нашим F-16. Також росіяни задіяли в цій атаці майже 200 безпілотників. Один із найбільш масштабних ударів по нашій енергетиці", - наголосив глава держави.

Зеленський наголосив, що такими діями проявляється "бажання" диктатора РФ і до нібито перемовин, і до так званого мирного плану. 

"Він не обмежений ані в далекобійності, ані в купівлі необхідних компонентів для виробництва ракет. Нафта дає Путіну достатньо грошей, щоб вірити в безкарність. Потрібна сильна реакція світу: на масований удар – масова реакція. Тільки так зупиняється терор", - заявив президент. 

За його словами, Україна потребує засобів, аби збивати російські ракети і "доводити, що терор не досягне мети". Також Зеленський зауважив на тому, що потрібно посилювати санкції проти Кремля, "щоб реально впливати на російське виробництво ракет" 

"Балачки Путіна не зупиняють – потрібна сила, яка приведе до миру. Сила, яка не боятиметься своєї можливості зупиняти зло.  Світ може зупинити це божевілля, і для цього перш за все треба зупинити божевілля в Москві, яке вже 20+ років віддає накази на терор", - додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, вночі армія РФ запустила безпілотники, а зранку потужно атакувала ракетами Україну. Зокрема, ворог запустив "Кинджали". 

Стало відомо, що російська армія завдала ударів по об'єктах енергетики. Зокрема, пошкоджено ТЕС. 

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