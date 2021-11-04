Один із регіонів вибув із "помаранчевої" зони: де покращилася ситуація з COVID-19

МОЗ оновило інформацію про епідемічні показники у регіонах України.
В Україні через поширення коронавірусу станом на 4 листопада вже 15 областей та місто Київ та відповідають "червоній" зоні епідемічної небезпеки. Шість областей наразі є "помаранчевими", три - "жовтими.
Про це свідчать дані МОЗ.
Кількість інфікованих коронавірусом досягла нового максимуму: у яких регіонах хворіє найбільше українців
Згідно зі статистикою, у зв'язку із підвищеним коефіцієнт виявлення випадків інфікування, високим рівнем госпіталізацій і завантаженістю ліжок із киснем "червоній" зоні карантину відповідають:
- м. Київ
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Львівська,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Рівненська,
- Сумська,
- Херсонська,
- Хмельницька,
- Чернігівська області.
До "помаранчевої" зони наразі належать Вінницька, Волинська, Полтавська, Харківська, Черкаська, Чернівецька області. "Жовтих" регіонів стало на один більше: до Закарпатської та Кіровоградської областей додалася Тернопільщина.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький припустив, що Харків може перейти до "червоної" зони.
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