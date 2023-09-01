Один із шкільних предметів зазнає змін в умовах війни — міністр освіти

У шкільній дисципліні “Захист України” цього навчального року буде оновлено практичну складову.

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий пояснив необхідність такого кроку в ефірі національного телемарафону.

За його словами, це зумовлено не стільки адаптацією до умов воєнного стану, як потребою надати школярам прикладні і практичні навички, які актуальні сьогодні для суспільства. Йдеться насамперед про власну безпеку та допомогу ближньому у критичній ситуації.

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“Вони [школярі] перебувають у тому ж інформаційному полі, що й дорослі люди. І ми сьогодні розуміємо, що вони так само приміряють на себе ролі дорослих... як би вони повелися в цих критичних ситуаціях. Тому [буде] домедична допомога, яку ми інтегруємо в дисципліну "Захист України". Тому - мінна безпека, тому що ця загроза у нас буде ще десятиліттями зберігатись... Тому орієнтування на просторі, тому і дрони, тому багато інших складових, які можуть бути корисні не лише в контексті війни", - пояснив Лісовий.

Нагадаємо, раніше міністр освіти та науки Оксен Лісовий зазначив, що для зміни системи освіти в Україні треба постійно займатися трансформацією одразу всіх галузей — йдеться, зокрема, про дошкільну, загальну середню освіту та старшу школу.

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