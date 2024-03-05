Один зі штатів США заполонило перекотиполе: які наслідки

Американський штат Юта заполонило перекотиполе, яке накрило бур'яном будинки. Його висота поедкуди сягає 3 метри.

Про це пише Sky News.

Видання пише, що місцеві жителі стикалися з цим раніше, проте, нашестя такого масштабу ще не було.

"Під’їзні шляхи до будинків в Ігл-Маунтін забиті перекотиполем, рослина накрила машини і сягало навіть дахів будинків", - йдеться у повідомленні.

Причиною такого нашестя стали сильні вітри та шторми на певних територіях США. Деякі міста штату Невада також постраждали.

"Згодом місто Саут-Джордан в Юті засипало снігом, кажуть кореспонденти KSL. Містяни сподіваються, що це зменшить кількість перекотиполя на вулицях", - додали у повідомленні.

Нагадаємо, Землю сколихнули руйнівні катаклізми протягом останніх місяців. Мешканці у різних країнах відчули на собі потужні удари стихії – люди масово гинуть через землетруси, паводки, шторм та лісові пожежі.

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