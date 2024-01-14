Один ледь не втопився, ще один одягнув гідрокостюм: на Закарпатті зловили 12 ухилянтів (фото)

Зокрема, прикордонники дістали з Тиси 21-річного киянина, який ледь не загинув, намагаючись втекти до Угорщини.

Упродовж доби на Закарпатті було зафіксовано 12 випадків порушення кордону ухилянтами.

Про це передає Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Двох чоловіків затримали прикордонники відділення "Ракош" на кордоні з Румунією. Ними виявились жителі Закарпаття та Київщини. Для перетину кордону чоловіки обрали гірську ділянку держрубежу.

Затримані ухилянти

Ще одного українця, який планував перетинати кордон з Румунією поза пунктами пропуску, затримали військовослужбовці відділення "Солотвино". На Закарпаття 20-річний чоловік приїхав з Харківщини. Про наміри молодика красномовно свідчили гермомішок зі змінним одягом, особистими речами та документами. До того ж одягнений він був у гідрокостюм, адже збирався долати Тису, якою пролягає українсько-румунський кордон.

Гермомішок

Затриманий ухилянт

Решту правопорушників прикордонники зупинили поблизу кордону з Угорщиною.

Зокрема затримали п’ятьох закарпатців, одного киянина, одного жителя Рівненщини та одного – Кіровоградщини.

Затримані ухилянти / Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Крім того, сьогодні вранці прикордонники дістали з Тиси 21-річного киянина, який під час спроби незаконно потрапити в Угорщину ледь не загинув.

Раніше повідомлялося, що ухилянт "змінив стать", щоб втекти за кордон.

Читайте також: