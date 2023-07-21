Один любить Сталіна, інший — зірка роспропаганди: СБУ викрила одразу двох любителів "руского міра"

СБУ затримала двох проросійських агітаторів, один із яких є колишнім учителем Київського ліцею.

Служба безпеки заблокувала у Києві і на Харківщині підривну діяльність ще двох прихильників Росії, які виправдовували збройну агресію РФ проти України. Вони повторювали наративи Кремля в ефірах російських медіа, а також під час спілкування зі своїми знайомими.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Так, у Києві викрито колишнього викладача одного з ліцеїв столиці. Серед своїх колишніх учнів він пропагував ідеї священника-блогера РПЦ Андрія Ткачова, якому СБУ раніше повідомила про підозру за заклики до знищення українських міст.

Також він намагався нав’язувати постулати російської ідеології під авторством російського псевдоісторика Євгена Спіцина, який заперечував існування України як суверенної держави.

СБУ викрила одразу двох любителів "руського міра" / Фото: СБУ

Крім того, ворожий пропагандист схиляв знайомих громадян призовного віку "відкошувати" від служби у лавах Сил оборони і вихваляв очільників Кремля.

Водночас на Харківщині викрито ще одного прокремлівського агітатора, який брав участь у постановочних сюжетах російських медіа у період тимчасової окупації регіону.

Тоді він проживав у захопленому на той час населеному пункті і роздавав інтерв’ю прокремлівським пропагандистським інформагентствам, в яких називав війну в Україні "громадянським конфліктом". Також в цих сюжетах він добровільно закликав українських захисників скласти зброю на користь країни-агресора. Такі відео росзмі подавали нібито як позицію пересічних громадян України і використовували для масового "розгону" в інформпросторі.

СБУ викрила одразу двох любителів "руського міра" / Фото: СБУ

Після звільнення регіону зловмисник "заліг на дно" і таким чином сподівався уникнути правосуддя. Однак, СБУ завадила його планам. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 8 років увʼязнення.

Нагадаємо, Служба безпеки України також викрила колаборанта на Миколаївщині. Він водив своїх односельчан на "розстріли" під час тимчасової окупації регіону. Українських патріотів викрадали, відвозили до катівень і піддавали жорстоким тортурам.

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