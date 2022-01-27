Один наїхав, а інший протягнув кілька метрів: у Тернополі жінку на переході збили два автомобілі (фото)

Один наїхав, а інший протягнув кілька метрів: у Тернополі жінку на переході збили два автомобілі (фото)

У поліції встановлюють причини ДТП.

У Тернополі на вулиці Микулинецькій у четвер, 27 січня, жінку збили одразу два автомобілі. Від отриманих травм потерпіла померла на місці ДТП.

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

ДТП сталась о 7:30. Жінка переходила дорогу в межах пішохідного переходу. Там її спочатку збив автомобіль Ford Fiesta. Від удару потерпіла впала на смугу зустрічного руху, де її збив автомобіль Fiat Doblo. Від отриманих травм потерпіла померла на місці аварії. Її особу вже встановили. Це - жителька Тернополя 1965 року народження.

У поліції відкрили провадження за ч.2 ст.286 ККУ.

ГУ Національної поліції в Тернопільській області

Генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус повідомив, що другий автомобіль кілька метрів тягнув потерпілу. Медики, які приїхали на місце аварії, не змогли допомогти жінці, оскільки травми виявились несумісні з життям.

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