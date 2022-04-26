Один поранений у тяжкому стані: у лікарні розповіли, які травми отримали люди через ракетний обстріл Кременчука

У результаті ракетного обстрілу Кременчука Полтавської області четверо поранених перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості, один пацієнт - у тяжкому стані.
Через ракетний обстріл, якого Росія завдала по Кременчуку 24 квітня, постраждало семеро осіб, з яких четверо зараз досі перебувають у медзакладі.
Про це Суспільному розповів лікар установи.
Серед постраждалих, яких лікують стаціонарно, один у тяжкому стані перебуває у реанімації. Решта людей - у стані середньої тяжкості. У поранених струси головного мозку, множинні рани кінцівок, тулуба та обличчя.
"Пацієнтів ушпиталили каретами швидкої допомоги від 21.30 до 01.30. Тобто, від 24 до 25 числа (квітня – ред.). Надана була медична допомога повною мірою", – розповів лікар.
Нагадаємо, опалювальний сезон у Кременчуці через ракетні обстріли росіян опинився під загрозою.
Як повідомлялося, увечері 24 квітня Росія вдарила ракетами по об'єктах інфраструктури Кременчука Полтавської області.
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