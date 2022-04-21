Один позивний на трьох - "Пікап": як троє друзів з Прикарпаття вдруге разом поїхали на війну

Один позивний на трьох - "Пікап": як троє друзів з Прикарпаття вдруге разом поїхали на війну

У 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців Назара, Андрія та Романа з Івано-Франківської області один позивний на трьох "Пікап".

Такому колективному позивному кілька тижнів. Його прикапатці отримали, коли на волонтерському пікапі приїхали з Івано-Франківська до місця дислокації підрозділу.

Історію трьох побратимів розповів у Facebook головнокомандувач Збройни сил України Валерій Залужний.

Хлопці дружать багато років. Коли почалася війна на Донбасі, то 2015-го пішли воювати. "Маленьке уточнення: вони, одружені, "Пікапи", а я, холостий, Пікапер", - каже Назар.

"Повістка спочатку прийшла Андрієві. Вже наступного дня у військкоматі з’явився Роман. Наполіг, щоб його відправили служити разом з другом. Потім до них приєднався і Назар. Повернувшись додому, не втратили зв’язку, хоча життя і розкидало друзів", - пише Залужний.

Назара був у Німеччині, коли Росія почала повномасштабне вторгнення. За його словами, жодних вагань - воювати чи ні - не було. "25-го я вже був в Україні, де на мене чекали мої побратими", - згадує він.

"Я дружині, яка побивалася, пояснив так: ти маєш юних братів. Якщо не піду я, Назар, Андрій, інші "стріляні", то підуть вони. Ми, на відміну від них, маємо бойовий досвід. Так, багато що забулося, відійшло на задній план. А от коли шостого березня у Мощуні ми потрапили під сильний обстріл, всі навички враз згадалися", - говорить Роман.

Пліч-о-пліч друзі пройшли тяжкі бої за Мощун. "Дали один одному обіцянку: після перемоги відбудуємо капличку, яку вщент знищили кацапи. В пам’ять про те, що тут відбувалося, та побратимів, які тут полягли", - каже Андрій.

Як повідомлялося, білявка-навідниця "Принцеска", яка вправно знищує ворога, прославилась в Мережі відео із боїв. За лічені дні відео стало вірусним, ролики набрали понад мільйони переглядів, користувачі не приховують свого захоплення.

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