Один тримав за крило, інший - лупцював палицею: у Дніпрі двоє підлітків до напівсмерті побили голуба

У Дніпрі двоє підлітків знущалися з птаха.
Вони спіймали голуба і лупцювали його.
Про це повідомляє Іnternet.ua.
Інцидент стався у Дніпрі на житломасиві "Тополь". За словами очевидців, двоє підлітків тривалий час знущалися з голуба. Один з них тримав пташку за крило, а інший бив її палицею.
Через деякій час шкуродери втратили інтерес до напівпритомного птаха та поспішили втекти.
Про подальшук долю птаха не повідомляється.
Раніше стало відомо, що у США заарештували подружжя, яке змусило названу дитину жити в гаражі в ящику. Це продовжувалося протягом п’яти років.
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