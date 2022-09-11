Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Один тримав за крило, інший - лупцював палицею: у Дніпрі двоє підлітків до напівсмерті побили голуба

Дата публікації
Перегляди
2139
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Один тримав за крило, інший - лупцював палицею: у Дніпрі двоє підлітків до напівсмерті побили голуба

Фото: УНІАН

У Дніпрі двоє підлітків знущалися з птаха.

Вони спіймали голуба і лупцювали його.

Про це повідомляє Іnternet.ua.

Інцидент стався у Дніпрі на житломасиві "Тополь". За словами очевидців, двоє підлітків тривалий час знущалися з голуба. Один з них тримав пташку за крило, а інший бив її палицею.

Через деякій час шкуродери втратили інтерес до напівпритомного птаха та поспішили втекти.

Про подальшук долю птаха не повідомляється.

Раніше стало відомо, що у США заарештували подружжя, яке змусило названу дитину жити в гаражі в ящику. Це продовжувалося протягом п’яти років.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація