Один тримався на льоду, другий вибратися не зміг: на Дніпропетровщині під час риболовлі потонув чоловік

Подія сталася на річці Дніпро у Верхньодніпровську Кам'янського району.
На Дніпропетровщині під час риболовлі двоє чоловіків провалилися під лід. Один із них зміг вибратися з води, другого шукають рятувальники.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.
Як стало відомо, подія сталася на річці Дніпро у Верхньодніпровську Кам'янського району. Там двоє чоловіків під час риболовлі “пішли” під лід.
Рятувальники, які прибули на місце, знайшли одного з рибалок, який перебував у воді за 100 метрів від берега. Громадянина витягнули з ополонки та госпіталізували. Другого потерпілого виявити поки що не вдалося.
“Водолази “Аварійно-рятувальної служби” за допомогою човна провели пошукові роботи, потонулого чоловіка не виявлено. О 18:45 у зв’язку з настанням темряви пошукові роботи тимчасово призупинено”, — розповіли в пресслужбі ДСНС області.
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