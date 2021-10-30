Один у палаті, у фекаліях і постійно плаче: у Запоріжжі пацієнти лікарні скаржаться на недогляд за дитиною-сиротою (відео)

За словами жінок, які перебувають у лікарні, їм самим доводиться мити та підгодовувати дитину.

У Запоріжжі 1-річний хлопчик-сирота, який потрапив до лікарні, перебуває у палаті один і постійно плаче.

Про це розповідає у соцмережах активіст Андрій (prana 108) .

Повідомляється, що дитина перебуває у палаті 5-ї дитячої лікарні в Запоріжжі. Хлопчик весь час у палаті один, напівроздягнений і постійно плаче.

"Якийсь треш у 5-й дитячій. Жінка, яка лежить у ковідному відділенні, розповідає про дитину. Малюкові 1,1 рік. Він - сирота. Знайшли його на вулиці. За ї словами, медсестри заходять рідко, лише погодувати. Малюк кричить, розривається. Він обкаканий, і вчора його вже заходила мити сусідка по палаті", - розповідає очевидиця.

Хлопчика звати Андрій. За словами жінки, няні при дитині немає, оскільки його знайшли на вулиці і він ще ніде офіційно неоформлений.

Користувачі Мережі вважають, що медперсонал не може піклуватися про дитину у повному об'ємі, як няня, оскільки це не входить у їхні посадові обов'язки.

У медсестер ще повне відділення хворих, за якими потрібен догляд та лікування і вони по можливості приходять, годують, миють, переодягають тощо. Це потрібно вирішувати на рівні адміністрації лікарні, але не з медперсоналом. Щоб при лікарні були няні, які могли б з дітьми перебувати цілодобово.

Ніхто не може залишити свою роботу, щоб сидіти з малюком. А те, що ці медсестри приносять цим покинутим/конфіскованим діткам свою їжу, купують ліки за свій рахунок, приносять одяг - це ніхто не бачить. Натомість, бачать, як дитина кричить увесь день.

За місяць поки ми лежали з дитиною в лікарні 3 дітей без опіки привозили в одних трусиках, їх теж закривали, тому що персонал не розрахований на те, щоб доглядати за дітьми. А ще вони приховують цих дітей, я спробувала організувати їм допомогу, щоб почали приносити трусики, одяг, їжу, а персонал почав хамити і не приймати допомоги. Просто не хочуть розголосу, геморою, скандалів. Про такі випадки треба писати, тоді керівництво в лікарнях хоч щось буде робити для таких діток.

Я теж спостерігала таку ситуацію тільки дитині близько 2 років, до неї не пускали і про неї нічого не говорили, природно у мене були питання та бажання зайти до неї в палату приділити увагу. Але не пускали. Ось чим можна допомогти дитині у такій ситуації?

Коли лежала з лікарні з дитиною, також був покинутий малюк в сусідній палаті. Кричав нереально! Коли я запитала в медсестри: "Чому так?", вона сказала: "Треба, щоб дитина не звикала ні до кого. Ви завтра поїдете, а нам що з нею робити?"

Післямова:

Після того, як ситуацію з малюком оприлюднили в соцмережах, на неї звернула увагу місцева влада. Зокрема, заступниця голови Запорізької ОДА, волонтерка Злата Некрасова. Вона виклала світлину, де малюк вже вдягнений і в нього у ліжечку чиста білизна.

"Дитині один рік, вона була переведена з 1-ї дитячої лікарні з підозрою на COVID-19.

COVID було підтверджено, дитина пройшла все необхідне лікування. Сьогодні зробили контрольний ПЛР тест-результат негативний, малюк буде переведений назад в 1-шу лікарню, тому що там є відділення для покинутих діток і персонал, який за ними стежить. У 5 дитячій лікарні, на жаль, за такими дітками доглядають санітарочки, які не можуть постійно перебувати в палаті.

Все необхідне у малюка є. Вважаю, що дуже важливо порушити питання про те, щоб за кожною лікарнею було прикріплено няню для таких діток", - повідомила Злата Некрасова.

Нагадаємо, що у селі Банчени 36-річна жінка залишила свою 6-річну доньку у готелі для паломників та зникла. Поліція згодом розшукала матір дитини, але чи повернуть їй дівчинку - поки невідомо.

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