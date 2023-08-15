Один вдавав 15-річного підлітка, а інший - опікуна: на кордоні викрили двох ухилянтів

Тепер ухилянтів буде притягнуто до відповідальності.

На кордоні з Угорщиною викрили двох ухилянтів, які незаконно намагалися втекти з України.

Про це передає Західне регіональне управління ДПСУ.

Одного ухилянта затримали під час перевірки документів пасажирів легкової автівки, яка прямував на виїзд з України. Замість паспорта хлопець надав свідоцтво про народження 15-річного юнака. Прикордонників здивував такий "юний" вік власника документа, адже виглядав він значно старшим.

Пред’явник свідоцтва насправді виявився 26-річним громадянином України, і документ був не його.

Ухилянт-"опікун"

Іншого правопорушника виявили під час перевірки пасажирів потягу "Мукачево – Будапешт". 24-річний киянин мав намір перетнути кордон як особа, що є опікуном жінки з інвалідністю.

Чоловік пояснював, що його бабуся проживає у Німеччині, однак за станом здоров’я не може залишатися сама. Прикордонники встановили, що документ бабусі про прийняття її на консульський облік у Гамбурзі підроблено, а так званий "опікун" не орієнтується у хворобах жінки, за якою начебто наглядає.

Тепер ухилянтів буде притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Окрім того, на "опікуна" до поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. "Підроблення документів..."

У ДПСУ періодично звітують, як деякі військовозобов'язані українці незаконно намагаються перетнути кордон і втекти до інших держав.

Нагадаємо, що на українсько-румунському кордон відшукали ухилянта, який заблукав.

Раніше повідомлялося, скільки ухилянтів намагалися втекти за кордон від початку повномасштабної війни.

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