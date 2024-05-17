Один з аеропортів України може відновити польоти: що відомо

Львівська область активно розвиває туристичну галузь, прагнучи зробити регіон привабливим для іноземних туристів та інвесторів. Одним із ключових факторів для досягнення цієї мети є відновлення роботи аеропорту "Львів".

Аеропорт "Львів" можуть відкрити для польотів цивільної авіації, але для цього є одна умова.

Про це розповів голова Львівської ОВА Максим Козицький під час Національного туристичного саміту 17 травня на Львівщині.

За його словами важливим напрямком розвитку області є зробити Львівщину привабливою для іноземних туристів та інвесторів.

"Для цього має відновити роботу аеропорт "Львів". Але це відбудеться лише тоді, коли небо над Львівщиною закриють. Порушую це питання під час кожної зустрічі зі закордонними партнерами, які можуть мати вплив на таке рішення", - зауважив Козицький.

Голова Львівської ОВА також розповів під час саміту, що ключовий пріоритет ОВА у галузі гостинності – безбарʼєрність.

"Разом з командою працюємо над тим, щоб люди, які пересуваються на колісних кріслах, а також з порушеннями слуху та зору, мали доступ до всіх найпопулярніших туристичних обʼєктів на Львівщині", - додав Козицький.

Нагадаємо, раніше в Україні вже були розмови про відкриття одного з аеропортів. Це сталося після новин про перемовини з авіарегуляторами в США та ЄС. Експерти називають три можливих варіанти: Львів, Ужгород та Київ; розповідають про візити комісій, які регулярно інспектують стан летовища. До слова, Україна вже отримала статус країни, яка за останні десятиріччя єдина закрила своє небо на такий тривалий період. Навіть в умовах війни в Афганістані, Ізраїлі, Судані відбувались пасажирські перельоти. Але варто зазначити, що жодна з цих країн не стикалася з таким підступним та потужним ворогом, як Росія.

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