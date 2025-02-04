Один з авіаперевізників готовий відновити польоти в Україні, але є умова

Ryanair планує відновити польоти над Україною, сподіваючись, що президент США Дональд Трамп зможе припинити війну.

Про це повідомив виконавчий директор Ryanair Майкл О’Лірі, пише The Telegraph.

Він розповів, що Ryanair планує відновити польоти над Україною протягом 4-6 тижнів після завершення бойових дій і сподівається, що це станеться вже цього року.

"Я дуже сподіваюся, що це станеться цього року. Я думаю, що однією з речей, які Трамп може зробити, сподіваюся, буде якнайшвидше розв'язання питання незаконного вторгнення Росії в Україну", — сказав він.

За його словами, компанія планує відкрити близько 24 маршрутів до Києва та Львова після відновлення польотів в Україні. Однак без припинення вогню Європейське агентство авіаційної безпеки не надасть дозвіл на авіаперевезення.

Нагадаємо, раніше авіаційний експерт пояснив, які ризики чекають на пілотів і пасажирів, якщо небо над Україною відкриють під час війни.

Читайте також: