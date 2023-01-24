Один з "батьків" реформи децентралізації: у відставку подав заступник міністра Негода

Заступник міністра розвитку громад та територій України В'ячеслав Негода подав у відставку.

Про це він 24 січня повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"У кожної важливої справи - свій марафон і команда, свій старт і фініш. Сьогодні я хочу подякувати всім, з ким ми долали перепони, щоб змінити/покращити життя в громадах і зміцнити країну. Було важко, але ми ломали шаблони, переконували, бо вірили в успіх. Не час і не місце робити якісь звіти", - написав Негода.

Зазначимо, що Негода - один з "батьків" реформи децентралізації в Україні.

Сьогодні також стало відомо про відставку ще одного заступника міністра розвитку громад та територій Івана Лукері на тлі корупційного скандалу із його колегою Василем Лозинським. Чоловіка викрили на хабарі у розмірі 400 тисяч доларів. Після з'ясування усіх обставин корупційної оборудки, Лозинського звільнили з посади.

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