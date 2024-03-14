Один з енергоблоків Хмельницької АЕС відключили від мережі: що сталося

У четвер, 14 березня, другий енергоблок Хмельницької атомної електростанції було відключено від мережі. Сталося це з технічних причин.

Про це повідомили у пресслужбі "Енергоатома".

"13 березня о 17:48 було зафіксовано коливання параметра осьового зсуву ротора циліндра високого тиску турбоагрегата (ЦВТ) з тенденцією збільшення", - йдеться в повідомленні.

Наразі з’ясовуються обставини та тривають роботи з усунення порушень. В "Енергоатомі" наголошують, що в умовах профіциту на ринку електроенергії було вирішено відключити турбоагрегат для зʼясування й усунення причини відхилення.

Як повідомлялося, під час однієї з атак російських БпЛА у жовтні 2023-го сталися вибухи біля Хмельницької АЕС. Сили ППО збили усі повітряні цілі, що летіли. Втім, уламки наробили шкоди у Славуті та Нетішині. Вибухом було пошкоджено вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах.

Читайте також: