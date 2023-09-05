Один із лідерів "Вовків Да Вінчі" розповів про нову тактику росіян щодо застосування хімзброї

Через дії ворога українські військові подекуди змушені відходити.
Росіяни активно застосовують хімічну зброю у зоні бойових дій. Вони почали використовувати нову тактику.
Про це розповів заступник начальника розвідки батальйону "Вовки Да Вінчі" і один із його лідерів Сергій Філімонов "Філя" в інтерв’ю "Українській правді".
Як це відбувається
За словами військового, окупанти запускають відразу декілька дронів. Перший дрон кидає в бліндаж чи окоп газ хлорпікрин. Наші бійці починають задихатися і змушені вилазити з бліндажа.
"Коли ти вилазиш з бліндажа – вони кидають гранати, ВОГи скидають. Якщо є поранені або вбиті – ви змушені робити евакуацію. Коли ви робите на позиціях евакуацію, то в цей момент вони починають робити "м'ясний штурм", – пояснив "Філя".
Якщо в них виходить, продовжив Філімонов, ворог закріпляється в цих же бліндажах. Наші війська змушені відійти на 50 – 100 метрів далі.
"Знову вкопуєтесь, поки ви копаєтесь – вони знов стріляють дронами", – підсумував боєць "Вовків Да Вінчі".
Відзначимо, Філімонов також спрогнозував ситуацію на фронті взимку та наміри ворога. Так, у боях спостерігатиметься певна "заморозка". Водночас росіяни знову битимуть по енергетиці, щоб українці замерзли.
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