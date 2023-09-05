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Один із лідерів "Вовків Да Вінчі" розповів про нову тактику росіян щодо застосування хімзброї

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Один із лідерів "Вовків Да Вінчі" розповів про нову тактику росіян щодо застосування хімзброї

Фото: Serhii Filimonov/Facebook

Через дії ворога українські військові подекуди змушені відходити.

Росіяни активно застосовують хімічну зброю у зоні бойових дій. Вони почали використовувати нову тактику.

Про це розповів заступник начальника розвідки батальйону "Вовки Да Вінчі" і один із його лідерів Сергій Філімонов "Філя" в інтерв’ю "Українській правді".

Як це відбувається

За словами військового, окупанти запускають відразу декілька дронів. Перший дрон кидає в бліндаж чи окоп газ хлорпікрин. Наші бійці починають задихатися і змушені вилазити з бліндажа.

"Коли ти вилазиш з бліндажа – вони кидають гранати, ВОГи скидають. Якщо є поранені або вбиті – ви змушені робити евакуацію. Коли ви робите на позиціях евакуацію, то в цей момент вони починають робити "м'ясний штурм", – пояснив "Філя".

Якщо в них виходить, продовжив Філімонов, ворог закріпляється в цих же бліндажах. Наші війська змушені відійти на 50 – 100 метрів далі.

"Знову вкопуєтесь, поки ви копаєтесь – вони знов стріляють дронами", – підсумував  боєць "Вовків Да Вінчі".

Відзначимо, Філімонов також спрогнозував ситуацію на фронті взимку та наміри ворога. Так, у боях спостерігатиметься певна "заморозка". Водночас росіяни знову битимуть по енергетиці, щоб українці замерзли.

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Дата публікації
Перегляди
388
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