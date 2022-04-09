Один з лідерів ЄС вимагав доказів, що звірства окупантів у Бучі не постановка України - Зеленський

Один з лідерів ЄС вимагав доказів, що звірства окупантів у Бучі не постановка України - Зеленський

Один з прем'єр-міністрів країни ЄС був пееконаний, що українці інсценували масові вбивства на Київщині.

Прем'єр-міністр однієї з країн Європейського союзу вимагав від України доказів того, що масові звірства окупантів на Київщині не є постановкою.

Про це повідомив в своєму нтерв'ю Bild президент України Володимир Зеленський.

На питання, про найгірше, що він чув за останні дні, Зеленський відповів, що це були слова одного з політиків ЄС, який вимагав від нього надати докази, що різанина в Бучі не постановка України.

Він також підтвердив, що цим політиком є прем'єр однієї з європейських країн, але не став його називати.

"Покажіть нам докази того, що це не постановка", - процитував Зеленський цього політика.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський назвав умову, яка суттєво пришвидшить перемогу України у війні з Росією. На переконання Зеленського, будь-яке зволікання із наданням такої зброї Україні, будь-які відмовки, можуть означати тільки одне: відповідні політики хочуть допомогти російському керівництву більше, ніж нам, українцям.