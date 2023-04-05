Один з найвідоміших агентів РФ в Україні: СБУ і ДБР оприлюднили деталі справи Кулініча

СБУ та ДБР оприлюднили нові докази співпраці Кулініча з ФСБ РФ.

Сьогодні, 5 квітня, правоохоронці оприлюднили перехоплення розмов ексочільника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча, затриманого спецслужбою раніше, та його куратора – колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича.

Про це повідомляє пресслужба СБУ і ДБР.

"Ці розмови входять до матеріалів кримінального провадження, яке завершило ДБР. Після того як обвинувачений ознайомиться зі справою, вони будуть передані до суду", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що Олег Кулініч був залучений представниками Федеральної служби безпеки РФ до негласної співпраці і отримав оперативний псевдонім "Котигорошко".

Державне бюро розслідувань раніше заявляло, що встановлено факти співпраці Кулініча з представниками спецслужб РФ.

"Співробітник СБУ також передавав російським спецслужбам розвідувальну інформацію проти України. Зокрема, було задокументовано передачу ним інформації, що становить державну таємницю", - повідомили в бюро.

Також задокументована безпосередня участь фігуранта у діяльності злочинної організації, яка займалась розвідувальною та підривною діяльністю проти України.

Фото: соцмережі

Кулініч отримав повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю). Йому загрожує до 15 років в'язниці.

Хто такий Олег Кулініч

На посаду очільника кримського управління спецслужби він потрапив 21 жовтня 2020 року. До цього майже 20 років не мав стосунку до роботи спецслужби, займаючи посади в інших держорганах.

Народився Кулініч 1969 року в місті Сміла на Черкащині. У 1990-х працював в СБУ. За даними екскерівника аппарату СБУ Ігоря Гуськова, Кулініч є випусником академії ФСБ РФ.

Олег Кулініч на посаді голови Державного земельного комітету, 2009 рік.

На початку 2000-х він працював заступником державного секретаря Міністерства палива і енергетики. На цю посаду його призначив президент Леонід Кучма.

Згодом в 2008-2009 роках Кулініч очолював Державний комітет України з земельних ресурсів. На цю посаду його призначила тодішній прем'єр Юлія Тимошенко.

За часів прем'єрства Віктора Януковича в 2006-2007 роках Олег Кулініч був віце-президентом Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом".

В цей самий період "Енергоатом" очолював Андрій Деркач. Він також є випускником академії ФСБ Росії.

Кулініч, як з'ясувалося, робив усе, щоб наблизити російську окупацію: заводив російських агентів на різні посади в СБУ, саботував роботу контррозвідки, передавав секретні дані росіянам.

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