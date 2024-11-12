Один з пунктів пропуску на кордоні тимчасово припинить роботу: що відомо

Подорожувальників просять врахувати цю інформацію.
У пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне", на кордоні з Молдовою, у середу, 13 листопада, призупинять пропускні операції.
Про це повідомили у пресслужбу Державної прикордонної служби України.
Зазначається, що 13 листопада від 14:00 до 19:00 заплановано проведення технічних робіт. Саме через це, за інформацією молдовської сторони, у в пункті пропуску буде відключене електроживлення. Протягом цього часу пункт пропуску "Маяки-Удобне-Паланка" функціонувати не буде.
"Просимо громадян врахувати цю інформацію та обирати інші пункти пропуску для перетину українсько-молдовського кордону", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Закарпатті з'являться нові пункти пропуску - на кордоні з Угорщиною та Румунією. Завдання - розвантажити основні вантажні пункти пропуску.