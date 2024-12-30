У одному з регіонів України хочуть зменшити тривалість повітряних тривог

На Черкащині за рік пролунало понад 800 повітряних тривог.

У Черкаській області протягом року зареєстровано понад 800 повітряних тривог, загальна тривалість яких перевищила 1300 годин.

Про це повідомив керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець в коментарі для "Суспільного".

За словами посадовця, деякі тривоги тривали до 12 годин через активність безпілотників, зокрема "Шахедів", і розвідувальної авіації. Такі затяжні тривоги створюють значні труднощі, особливо для освітнього процесу та функціонування регіону.

Нині ведуться перемовини про вдосконалення системи оповіщення, щоб зробити тривоги менш тривалими та більш локалізованими. Зокрема, розглядається можливість запровадження зонального підходу. Наприклад, якщо повітряна загроза виникає в районі Умані, тривога охоплюватиме лише цю частину області, а не всю територію, як це відбувається зараз.

Нагадаємо, частину України 30 грудня охопила повітряна тривога. Є загроза балістики.

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