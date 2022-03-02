"Один з усього взводу залишився": полонений окупант розповів, як їх кинуло командування (відео)

"Один з усього взводу залишився": полонений окупант розповів, як їх кинуло командування (відео)

Росіянин отримав поранення, але вижив.

ЗСУ затримали чергового окупанта. Він отримав поранення, коли ЗСУ знищили колону ворожої техніку. Росіянин отримав поранення, але вижив.

В Мережу потрапило відео, як він телефонував дружині.

"Я в полоні. Весь взвод ліквідований, залишився я один. Мене прооперували, до мене ставляться добре. Розкажи дружинам хлопців про те, що сталося. Телефонуйте в командуванні в Читі, хай наших звідси виводять. Наше командування нас кинуло. Від наших дурнів страждає багато мирних людей. Нам розповідали зовсім інше", - сказав полонений.

Дружина окупанта на прямому зв'язку, плачучи, наголосила, що її чоловік поїхав на навчання і подякувала українцям, що добре поставилися до її чоловіка.

Втрати росіян, які воюють проти України:

Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали:

В особовому складі (вбиті та поранені) - 5710 осіб

Полонених- 200.

Знищено та пошкоджено

літаків – 29 од,

гелікоптерів – 29 од,

танків ‒ 198,

ББМ / APV ‒ 846,

артилерійських систем– 77,

засоби ППО - 7,

РСЗВ - 24,

цистерн з ПММ- 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

катери – 2 одиниці,

автомобільної техніки - 305.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: