Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Один з ворожих дронів зруйнував два поверхи одного з гуртожитків у Харкові - Терехов

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
72
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Один з ворожих дронів зруйнував два поверхи одного з гуртожитків у Харкові - Терехов

Місто атакували ворожі безпілотники / Фото: ТСН.ua

У Харкові - щонайменше три прильоти.

Усі у середмісті, у густо населених районах. 

Про це у соціальних мережах інформує очільник міста Харків Ігор Терехов. 

"Один з дронів зруйнував два поверхи одного з гуртожитків. Там пожежа, працюють підрозділи ДСНС. Інформація про постраждалих наразі уточнюється". 

Нагадаємо, що раніше у Харкові пролунали вибухи

Пізніше стало відомо, що у Харкові - проблеми зі світлом та водою після вибухів

Додамо, що добу тому ворог атакував Харків. Пізніше у Мережі з'явилися фото і відео наслідків нічної атаки по Харкову

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
72
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація