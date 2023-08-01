Один з ворожих дронів зруйнував два поверхи одного з гуртожитків у Харкові - Терехов

У Харкові - щонайменше три прильоти.

Усі у середмісті, у густо населених районах.

Про це у соціальних мережах інформує очільник міста Харків Ігор Терехов.

"Один з дронів зруйнував два поверхи одного з гуртожитків. Там пожежа, працюють підрозділи ДСНС. Інформація про постраждалих наразі уточнюється".

Нагадаємо, що раніше у Харкові пролунали вибухи.

Пізніше стало відомо, що у Харкові - проблеми зі світлом та водою після вибухів.

Додамо, що добу тому ворог атакував Харків. Пізніше у Мережі з'явилися фото і відео наслідків нічної атаки по Харкову.