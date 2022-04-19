Один загинув, двоє - поранено: на Луганщині розшукують чоловіка, який кинув у поліцейських гранату (фото)

Один загинув, двоє - поранено: на Луганщині розшукують чоловіка, який кинув у поліцейських гранату (фото)

В Луганській області для встановлення місцезнаходження чоловіка та його затримання введено спеціальну поліцейську операцію.

Поліцейські Луганської області розшукують 42-річного мешканця м. Лисичанськ, який кинув у поліцейських гранату. Внаслідок чого один поліцейський загинув, двоє було поранено.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

18 квітня за місцем проживання поліцейські спільно з представниками територіальної оборони міста в ході перевірки оперативної інформації виявили у чоловіка гранату.

​​"В ході вилучення боєприпасу правопорушник кинув вибуховий пристрій та відкрив вогонь з пістолета в бік правоохоронців. Внаслідок чого смертельне поранення отримав старший оперуповноважений поліції Лисичанська, ще двоє поліцейських отримали поранення. Підозрюваний з місця події втік", - йдеться у повідомленні.

Прикмети підозрюваного: на вигляд 40-45 років, зріст 175-180 см, худорлявої статури. Був одягнений: темні спортивні штани, сіра футболка, чорна спортивна кофта.

Поліція закликає громадян не намагатися самостійно затримати зловмисника, він має при собі автоматичну зброю та може чинити збройний опір.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження зловмисника, повідомляйте за номерами телефонів чергової частини ГУНП в Луганській області: 066-920-84-57 та 066-274-39-90.

Нагадаємо, на Тернопільщині п'яному порушникові комендантської години вручили повістку.

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