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Одинадцять українських вишів увійшли до рейтингу найкращих університетів світу: перелік

Одинадцять українських вишів увійшли до рейтингу найкращих університетів світу: перелік

Оприлюднено рейтинг найкращих університетів світу QS World University Rankings 2023, до якого потрапило 11 українських закладів вищої освіти (ЗВО).

Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

Так, найвищу позицію в рейтингу серед українських ЗВО посів Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (541-550 позиція).

До рейтингу також увійшли:

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (651-700);

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (651-700);

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (701-750);

Національний університет "Львівська політехніка" (801-1000);

Сумський державний університет (801-1000);

Львівський національний університет імені Івана Франка (1001-1200);

Харківський національний університет радіоелектроніки (1001-1200);

Національний університет "Києво-Могилянська академія" (1001-1200);

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (1001-1200);

Національний університет біоресурсів і природокористування України (1201-1400).

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QS World University Rankings – глобальне дослідження та створений на його основі рейтинг найкращих вищих навчальних закладів світового значення за показником досягнень у галузі освіти та науки, що був започаткований у 2004 році.

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