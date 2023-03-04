Одіозні заяви про Крим та принципова російськомовність: що викликало осуд інстаблогерки, яка отримала відзнаку від ГУР

Критики закидають колишній ескортниці, яка відома своїми еротичними фото в Instagram, її скандальні висловлювання щодо Криму та вперте небажання переходити на українську мову.

Після того, як київська блогерка Оксана Волощук, відома в Instagram як Ксюша Манекен, похвалилася тим, що отримала відзнаку від української військової розвідки, в соцмережах прокотилася хвиля подиву та обурення. І справа не в тому, що сфера інтересів відомої інфлуенсерки, яка раніше займалася ескортом та була власницею шлюбної агенції, на перший погляд, далека від інтересів ГУР. Інстаблогерці насамперед пригадали її ставлення до окупованого Криму та вперте небажання переходити на українську мову в публічному спілкуванні.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про блогерку, яка опинилася в епіцентрі скандалу.

Оксана Волощук – уродженка Кременчука. В одному з інтерв’ю вона зізналася, що в 15-річному віці стала жертвою сексуального насилля.

Коли їй виповнилося 19 років у зв'язку з фінансовими проблемами Ксюша, як вона себе називає, почала займатися діяльністю в сфері ескортних послуг. При цьому вона наголошувала, що ніколи не мала інтимних стосунків з чоловіками за гроші, а лише "займалася супроводом" заможних чоловіків на світських заходах і вечірках.

Серед "клієнтів" Ксюші були, зокрема, арабські шейхи, і певний час вона провела в Дубаї (ОАЕ).

Через три роки ексескортниця відкрила власне шлюбне агентство, завдяки якому заробляла на життя. Водночас почала активно вести блог в Instagram, де зараз за її профілем стежать 413 тисяч підписників.

З опублікованих в її Instagram фото шанувальники блогерки свого часу зробили висновок, що вона перебуває у стосунках з українським діджеєм Тимуром Трушковським. Але невдовзі їхні спільні фото зникли.

Фото, які публікує 30-річна Ксюша Манекен, мають переважно еротичний характер, а спілкується в соцмережі та на публіці вона виключно російською мовою. Власне це й стало одним із закидів на її адресу.

Інфлуенсерка неодноразово говорила про те, що "немає різниці якою мовою ти говориш" і запевняла, що не планує переходити на українську. Своєї позиції щодо мови вона не змінила дотепер.

“Не важливо, що про тебе говорять інші, не важливо одягнена ти на фото чи напівоголена, не важливо навіть якою мовою ти розмовляєш. Важливо бути особистістю, вчитися на власному досвіді, розвиватися, бути вірним собі й робити те, що ти любиш”, – написала блогерка після зустрічі в Офісі президента 4 березня, коли власне й похвалилася нагородою від ГУР.

Окрім того, у своїх давніших дописах блогерка заявляла, що їй байдуже, чий Крим, аби там було спокійно. Також вона вважала, що після анексії на півострові "поліпшилося життя, і всі це мають визнати".

"Я розумію, що русофобам буде складно прийняти цю інформацію. Але факт залишається фактом", – написала тоді Ксюша Манекен.

На ці дописи звернув увагу, зокрема, екснардеп Борислав Береза.

“Можна сказати, що ця блогерка вже змінила позицію. Так? А потім вона знову змінить та скаже, що Крим вже не Україна? Більше нагород для таких! Більше зустрічей з ними! Так це зрада чи перемога?” - написав він на своїй Facebook-сторінці.

На невдоволення в соцмережах, яке викликало повідомлення про нагороду від військової розвідки, блогерка спершу відреагувала дуже емоційно і не добираючи слів.

“Я розумію ваш біль. Комік став президентом, "ескортниця" отримала орден. А ви, всі такі "правильні", не одержали від цього життя ніх*я”, - написала дівчина у себе у сторіз, але невдовзі видалила цей допис.

Нагадаємо, cкандально відома блогерка Ксюша Манекен (справжнє ім'я - Оксана Волощук) похизувалася нагородою від Головного управління розвідки України.

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