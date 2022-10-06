"Одна брехня": в Україні відповіли на чергову пропозицію РФ сісти за стіл переговорів

В Україні відреагували на пропозицію голови Ради Федерації Росії Валентини Матвієнко "терміново сісти за стіл переговорів". Так, віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк заявила, що відповідні заклики РФ були черговою брехнею.

Про це Кондратюк 6 жовтня написала у своєму Facebook.

Віцеспікерка Верховної Ради наголосила, що її заклик засудити злочини росіян, псевдореферендуми та анексію українських територій підтримали усі демократії. За її словами, саме це змусило росіян "вчергове збрехати про переговори, тепер - вже у парламентах".

"Відверто кажучи, від попереднього пафосу і зверхності "матвієнок" залишилась одна брехня!" — написала Кондратюк.

Віцеспікерка Ради наголосила. що всі, хто проголосував за спробу анексії українських територій — воєнні злочинці.

"З ними ніхто ніяких переговорів вести не буде! Всі вони відповідатимуть в Міжнародному Трибуналі! Україна перемагає і переможе!" — наголосила Кондратюк.

Нагадаємо, спікерка Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко 6 жовтня вкотре запропонувала українській владі сісти за стіл переговорів. Відповідні пропозиції з боку російського парламенту пролунали на тлі чималих успіхів ЗСУ на півдні та сході України.

Пізніше Матвієнко обурилася, що Україна не відреагувала на її "мирну" ініціативу, та заявила, що РФ не обговорюватиме статус незаконно анексованих територій.

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