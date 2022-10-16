Одна категорія населення може залишитися без субсидій та виплат із безробіття: про кого йдеться

Згідно з новим законопроєктом, Кабінет Міністрів пропонує тимчасово позбавляти виплат із безробіття та субсидій тих, хто працює без трудового договору. Читайте більше про це в матеріалі ТСН.ua.

Як наголошують в Кабінеті Міністрів, це передбачено проєктом Закону "Про працю". Однак, таку зайняться повинен довести суд. Лише на його основі людину будуть позбавляти права на виплати та субсидії.

Проєкт Закону "Про працю": особливості

В законопроєкті йдеться про те, що у разі, коли суд встановить факт виконання особою роботи без укладання трудового договору з обов'язковою сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і інших платежів, то її буде позбавлено права на отримання матеріального забезпечення на випадок безробіття на срок до 2 років (починаючи від дня, коли рішення суду набрало законної сили).

Також автори законопроєкту пропонують на такий самий термін позбавляти субсидії тих осіб, які працюють неофіційно, а тому не сплачують податки. Звичайно, лише в тому випадку, якщо відповідний факт буде встановлений судом.

Допомога із безробіття: який розмір виплат

Від 1 січня 2022 року в Україні максимальний розмір виплат із безробіття становить 9 924 гривні. Мінімальний розмір допомоги із безробіття наразі - від 650 до 1 тисячі гривень.

Нагадаємо, що влада обіцяє тим людям, які не зможуть знайти роботу за спеціальністю, запропонувати роботу з відновлення територій після деокупації та воєнних дій.