Одна країна офіційно запросила в Німеччини дозвіл на передавання Україні танків — міністр оборони Британії

Міністр оборони Британії Бен Воллес повідомив, що одна з країн, що має німецькі танки Leopard 2, офіційно запросила у Німеччини дозвіл на передавання цієї техніки Україні.

Очільник Міноборони Британії Бен Воллес провів переговори з 10 союзниками на військовій базі в Естонії і розповів, що одна з країн вже запросила у Німеччини дозвіл на передавання танків Україні.

Про це повідомляє Sky News.

Уоллес, не уточнив, про яку саме країну йдеться, проте, найімовірніше, це була Польща, яка раніше ясно дала зрозуміти, що збирається надіслати кілька своїх основних бойових танків Leopard 2 для підтримки українських сил у їхній боротьбі проти Росії.

"Наскільки я розумію, сьогодні надійшов офіційний запит (про постачання Leopard 2 Україні – ред.) від країни – я не знаю жодних подробиць про те, хто чи що – і, очевидно, це процес, який необхідно пропрацювати", – сказав Воллес.

Він додав, що підтримує зусилля будь-якої країни допомогти Україні важкою технікою.

"Я хочу, щоб якнайбільше танків підтримали зусилля України 2023 року... У цьому немає жодного секрету. Якщо ми хочемо передати Кремлю повідомлення про те, що ми не здаємося, що ми подвоюємо ставку, танки - частина цього", - сказав Воллес.

Крім того, міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас, який також був присутній на зустрічі в Естонії, повідомив, що кілька країн оголосять про свій намір відправити Україні танки Leopard на зустрічі Контактної групи з оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині у п'ятницю 20 січня.

"Деякі країни обов'язково відправлять танки "Леопард" до України, це точно", – наголосив Анусаускас.

Нагадаємо, у п'ятницю, 20 січня, відбудеться саміт в Рамштайні. Засідання проведе очільник Міноборони Сполучених Штатів Ллойд Остін. У Міноборони назвали три пріоритетні напрямки на зустрічі: протиповітряна оборона, підготовка ресурсу та резервів для продовження деокупації наших земель і танки, бронемашини, гармати, амуніція до гармат та все інше.

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