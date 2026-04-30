Одна квитанція замість двох: які зміни чекають на споживачів газу восени 2026 року

© Державна фіскальна служба України

Реклама

В Україні від жовтня 2026 року зміниться формат квитанцій за доставку газу. Регулятор уже затвердив оновлені вимоги до документів, щоб зробити нарахування прозорішими, а в перспективі — об’єднати оплату за сам газ та його розподіл у спільну платіжку.

Про це повідомляють на порталі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Що зміниться у платіжках за газ

Нацкомісія впроваджує спільний стандарт для всіх операторів газорозподільних мереж (ГРМ). Тепер вигляд квитанції буде уніфікованим, тож споживачі отримуватимуть однакові рахунки незалежно від того, у якій області вони мешкають.

Реклама

Головні нововведення:

чіткий перелік даних — у рахунку обов’язково має бути інформація, передбачена європейськими нормами (Директива ЄС 1788/2024), що зробить нарахування прозорішими;

операторам дозволили об’єднувати нарахування за доставку та сам газ в одну квитанцію. Тепер обидві послуги можуть друкуватися на єдиному бланку, проте ключовою умовою залишається дотримання конкуренції: постачальники мають бути незалежними, а умови для кожного гравця ринку — однаковими;

споживач зможе сам вирішувати, у якому вигляді отримувати документ (паперовому чи електронному);

у платіжках з’явиться блок із важливими повідомленнями від регулятора, які будуть оновлюватися періодично.

Зразок оновленої платіжки за газ

Коли українці отримають нові платіжки за газ

Рішення вступить у силу від 1 жовтня 2026 року, щоб газорозподільні компанії встигли переналаштувати свої внутрішні системи під нові стандарти. Фактично, НКРЕКП поширює на всю країну практику «Нафтогазу» та «Газмереж», які вже поєднують два рахунки на одному бланку.

Такий крок відповідає нормам закону про ринок газу та дозволить не лише спростити процедуру оплати для людей, а й суттєво зекономити на друку паперової документації.

Нагадаємо, від 1 травня 2026 року запроваджує річний фіксований тариф на газ для побутових споживачів — 7,96 грн за кубометр. Клієнтів автоматично переведуть на план «Фіксований», але за бажанням тариф можна достроково змінити.

Реклама

Окрім того, «Нафтогаз» уже сформував рахунки за березневий газ і радить споживачам не зволікати з оплатою через зміну банківських реквізитів. У компанії наголошують: важливо врахувати нові технічні нюанси платежів, щоб уникнути заборгованостей.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів